Fenerbahçe'nin eli güçlendi: Philogene

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ada'dan güzel haberler geldi. Daha önce Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için nabız yoklayan sarı lacivertliler anlaşma zeminine eskisinden çok daha yakın.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ
İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, sezon başında geri satın alma maddesi ile takıma dönen oyucusunun 6 ayda beklenen katkıyı veremediğini ve ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin eli güçlenirken yönetim de kolları sıvadı.
Emery yaptığı açıklamada Philogene'nin kiralık olarak sene sonuna kadar bir takıma gidebileceğini belirterek, "Bazı teklifler var ve ona inanan çok sayıda takım bulunuyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ama kiralık olarak ayrılması seçeneklerimiz arasında" dedi.
EN BÜYÜK KOZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'de geçen sezon oynayan ve sergilediği performansla dikkat çeken Philogene için operasyonu bizzat kendisi yönetiyor. Aston Villa ile de iyi ilişkisi bulunan Ilıcalı, transferdeki en önemli koz.
Aston Villa'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Philogene, 535 dakika süre buldu ve skor katkısı sağlayamadı.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ
İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, sezon başında geri satın alma maddesi ile takıma dönen oyucusunun 6 ayda beklenen katkıyı veremediğini ve ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin eli güçlenirken yönetim de kolları sıvadı.
Emery yaptığı açıklamada Philogene'nin kiralık olarak sene sonuna kadar bir takıma gidebileceğini belirterek, "Bazı teklifler var ve ona inanan çok sayıda takım bulunuyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ama kiralık olarak ayrılması seçeneklerimiz arasında" dedi.
EN BÜYÜK KOZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'de geçen sezon oynayan ve sergilediği performansla dikkat çeken Philogene için operasyonu bizzat kendisi yönetiyor. Aston Villa ile de iyi ilişkisi bulunan Ilıcalı, transferdeki en önemli koz.
Aston Villa'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Philogene, 535 dakika süre buldu ve skor katkısı sağlayamadı.