Fenerbahçe, Merih Demiral için harekete geçiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den ayrılma izni alan Merih Demiral için resmi görüşmelere başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Merih Demiral için harekete geçiyor
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13 Temmuz 2024 12:02
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Merih Demiral için atağa kalkıyor. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu bir süredir forma giydiği Suudi Arabistan'tan ayrılmayı düşünüyordu. 26 yaşındaki futbolcu, kulübü Al-Ahli'yle görüşme gerçekleştirdi.

AYRILMA İZNİNİ ALDI

Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in, Fenerbahçe'yle görüşmek için izin aldığı öğrenildi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

''HAYALLERİME ENGEL OLDULAR''

2011 yılında girdiği sarı-lacivertli takımdan 2016'da Portekiz ekibi Alcanenense'ye giden Merih, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözleriyle dikkat çekmişti.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz aylarda, "Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur" notuyla tecrübeli oyuncuya forma göndermişti. İki taraf arasındaki flörtleşme önümüzdeki günlerde kavuşmaya dönüşebilir. 



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