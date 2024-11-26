Fenerbahçe Medicana, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'e konuk

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım Çarşamba günü Neptunes'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes'e konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 12:00
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında 27 Kasım Çarşamba günü Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak.

Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.

Yaptığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrılan Neptunes ise son basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery