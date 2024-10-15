Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluk için sahaya çıkacak

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı 16 Ekim Çarşamba günü bir kez daha finalde kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluk için sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 13:30
Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, 16 Ekim Çarşamba günü sahibini bulacak.

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

GEÇEN SEZONDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki takım, geçen sezon iki organizasyonda da finalde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler salondan mutlu ayrılan taraf olmuştu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek organizasyonda daha önce Eczacıbaşı 5, Fenerbahçe ise 4 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery