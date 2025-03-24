Fenerbahçe Medicana, finalde Halkbank'a rakip oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, finalde Halkbank'a rakip oldu!
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24 Mart 2025 19:09
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, finalde salı günü saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak. 

Salon: Yenişehir Spor Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)

Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)

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