'nin dünyaca ünlü yıldızı, gözünü kişisel hedeflerinden birisine dikti. Bosnalı yıldız; Almanya, İtalya ve İngiltere'de kazandığı başarılarının yanına Türkiye'de de bir yenisini eklemeyi arzuluyor.Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa finalini dört gözle bekliyor. Wolfsburg, Manchester City ve Inter'de toplamda 10 kez kupa kaldıran Dzeko, bu akşamki Süper Kupa maçına damgasını vurmak istiyor. Fenerbahçe ile ilk şampiyonluğunu yaşamanın hayalini kuran Boşnak forvet, başarılarla dolu kariyerine 11. kupasını ekleyerek kariyer rekoru kırmak istiyor.Cim Bom'a karşı ilk derbi heyecanını bu sezon 12 kez ağları salladığı Süper Lig'de yaşayan ancak iyi bir futbol sergilemesine rağmen rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki golcü, Kanarya'ya Suudi Arabistan'daki dev mücadelede gol ya da asistleriyle katkı vermeyi amaçlıyor.Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.