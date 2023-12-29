Fenerbahçe Kaptanı Dzeko'nun gözü kariyer rekorunda!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Wolfsburg, Manchester City ve Inter'de oynarken büyük başarılar kazanan Edin Dzeko, Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ı devirerek kariyerinde rekor kırmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Kaptanı Dzeko'nun gözü kariyer rekorunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2023 08:13
Son güncelleme 29 Aralık 2023 08:23
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Edin Dzeko, gözünü kişisel hedeflerinden birisine dikti. Bosnalı yıldız; Almanya, İtalya ve İngiltere'de kazandığı başarılarının yanına Türkiye'de de bir yenisini eklemeyi arzuluyor.

11. KUPAYI İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa finalini dört gözle bekliyor. Wolfsburg, Manchester City ve Inter'de toplamda 10 kez kupa kaldıran Dzeko, bu akşamki Süper Kupa maçına damgasını vurmak istiyor. Fenerbahçe ile ilk şampiyonluğunu yaşamanın hayalini kuran Boşnak forvet, başarılarla dolu kariyerine 11. kupasını ekleyerek kariyer rekoru kırmak istiyor.

İLK MAÇTA ATAMADI

Cim Bom'a karşı ilk derbi heyecanını bu sezon 12 kez ağları salladığı Süper Lig'de yaşayan ancak iyi bir futbol sergilemesine rağmen rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki golcü, Kanarya'ya Suudi Arabistan'daki dev mücadelede gol ya da asistleriyle katkı vermeyi amaçlıyor.



16 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery