Fenerbahçe kaleyi Meslier'e teslim etmek istiyor!

İngiliz basını, Leeds United'dan ayrılmak isteyen Illan Meslier'in Fenerbahçe ile anlaştığını öne sürdü. Fransız kaleci, Leeds bu sezon Premier Lig'e dönerken, son yedi maçta kulübede oturdu.





Fenerbahçe'nin hem Meslier hem de Leeds United ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Dominik Livakovic'in yerine Meslier'in 1 numaralı kaleci olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





İngilizlere göre, Fransız kalecinin yaklaşık 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atacağı bildirildi.



