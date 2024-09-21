Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı!
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21 Eylül 2024 23:38
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kalesini gole kapatarak kazanan sarı-lacivertliler, tek puan kaybını deplasmanda 2-0 öne geçtiği Göztepe müsabakasında yaşamıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta hiç yenik duruma düşmezken, Galatasaray karşısında ilk defa skorda geride kaldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde ligde ilk kez gol yedi.

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