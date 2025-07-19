Fenerbahçe ile Dubai BC arasında Dario Saric savaşı!

NBA'de Denver Nuggets forması giyen Hırvat uzun forvet Dario Šarić, Avrupa'ya dönüş sinyalleri verirken Fenerbahçe ile Dubai Basketball Club arasında kıran kırana bir transfer savaşı başladı. Avrupa basınına yansıyan haberlere göre her iki kulüp de 30 yaşındaki yıldız için resmi temaslara başladı.
DUBAİ'DEN CİDDİ TEKLİF, FENERBAHÇE İNANCINI KORUYOR
Dubai BC'nin, Šarić için finansal açıdan daha cazip bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Bu teklifin, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin önüne geçtiği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertliler, başantrenör Šarūnas Jasikevičius ile Šarić'in olası uyumuna ve takımın EuroLeague'deki güçlü yapılanmasına güveniyor.
KARAR NBA OPSİYONUNA BAĞLI
Hırvat yıldızın Denver Nuggets ile 2025/26 sezonu için 5,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Eğer Šarić bu opsiyonu kullanırsa NBA'de kalacak. Aksi halde EuroLeague'e dönüş kapısı sonuna kadar açılacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin şansı artabilir.
JASIKEVIČIUS FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Fenerbahçe, Jasikevičius faktörüyle bu transferde elini güçlendirmek istiyor. Litvanyalı koçun oyuncularla kurduğu güçlü ilişki ve Šarić ile olası kimyası, yönetimin en çok güvendiği unsurlar arasında yer alıyor.
Dario Šarić'in önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.
DUBAİ'DEN CİDDİ TEKLİF, FENERBAHÇE İNANCINI KORUYOR
Dubai BC'nin, Šarić için finansal açıdan daha cazip bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Bu teklifin, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin önüne geçtiği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertliler, başantrenör Šarūnas Jasikevičius ile Šarić'in olası uyumuna ve takımın EuroLeague'deki güçlü yapılanmasına güveniyor.
KARAR NBA OPSİYONUNA BAĞLI
Hırvat yıldızın Denver Nuggets ile 2025/26 sezonu için 5,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Eğer Šarić bu opsiyonu kullanırsa NBA'de kalacak. Aksi halde EuroLeague'e dönüş kapısı sonuna kadar açılacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin şansı artabilir.
JASIKEVIČIUS FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Fenerbahçe, Jasikevičius faktörüyle bu transferde elini güçlendirmek istiyor. Litvanyalı koçun oyuncularla kurduğu güçlü ilişki ve Šarić ile olası kimyası, yönetimin en çok güvendiği unsurlar arasında yer alıyor.
Dario Šarić'in önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.