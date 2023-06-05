Fenerbahçe için Lucescu gerçeği

Tite, Abel Ferreira, Montella gibi hocalarla ilgilenen Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için Lucescu gerçeği
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05 Haziran 2023 10:43
Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı.

Tite, Abel Ferreira, Montella gibi isimlerle ilgilenen sarılacivertlilerde gündeme gelen bir diğer isim Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hocanın Türkiye'yi evi gibi gördüğü ve gelen tekliflerle gurur duyduğu ancak Dinamo Kiev'le olan kontratını tamamlamak istediği öğrenildi.

77 yaşındaki teknik adamın Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek. 

 
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