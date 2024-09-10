Fenerbahçe için eylül ayı zor geçecek!

Milli aranın ardından Fenerbahçe'yi zorlu bir periyot bekliyor. Jose Mourinho ve öğrencileri, eylül ayının kalan bölümünde 3'ü lig ve 1'i Avrupa olmak üzere 4 maça çıkacak. Üstelik bunlardan biri Galatasaray derbisi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için eylül ayı zor geçecek!
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10 Eylül 2024 08:40
Fenerbahçe sezonu erken açtı, şimdiden 8 resmi maça çıktı. Yoğun bir sezon geçirecek olan Sarı-Lacivertliler'i Milli aranın ardından zorlu bir periyot bekliyor. Kanarya, eylül ayının kalan bölümünde 4 karşılaşmaya çıkacak.

MOURINHO'NUN İLK DERBİSİ

Mourinho ve öğrencileri ilk sınavı 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa deplasmanında verecek. 21 Eylül Cumartesi ise sezonun en heyecanlı maçlarından biri oynanacak: Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu aynı zamanda Mourinho'nun Türkiye'deki ilk derbisi olacak.



ALEX, RAKİP OLACAK

Fenerbahçe, dev karşılaşmanın ardından ise Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına US Gilloise karşısında çıkacak. Karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-Lacivertliler, eylülün son maçını ise Antalyaspor deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsaneler arasına giren Alex de Souza, rakip teknik direktör olarak Sarı Lacivertliler'in karşısına çıkacak.  

 

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