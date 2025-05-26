Fenerbahçe, Hatayspor karşısında bir ilk yaşadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, bir Süper Lig tarihinde bir ilk yaşadı.
SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ YAŞADI
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, bir Süper Lig tarihinde bir ilk yaşadı.
SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ YAŞADI
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi.
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