07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
2-1
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
1-1
07 Kasım
Pisa-Cremonese
1-0
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-1
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-0
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
2-2
07 Kasım
Estoril-Arouca
4-3

Fenerbahçe, hakem Lindhout için UEFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçında verilmeyen net penaltı nedeniyle hakem Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Bu arada Hollandalı hakemle ilgili çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı.

calendar 08 Kasım 2025 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de mücadelenin son anlarında net penaltının es geçilmesi camiayı ayağa kaldırdı.

90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı. Oyunu devam ettiren karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmedi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR


Bu durumu Fenerbahçeli futbolcular şaşkınlıkla karşılarken, futbol otoriteleri müdahalenin penaltı olduğu görüşünde birleşti. Büyük tepki çeken karar üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet edecekleri öğrenildi.

3 YIL ÖNCE DE AYNI HATA

Bu arada Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindeki Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
