Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz için anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı andı
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16 Temmuz 2024 14:01
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 10. yılı sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."

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