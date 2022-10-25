Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Alioski

Fenerbahçe'nin, Ezgjan Alioski'nin bonservisini satın almak adına Al Ahli ile temaslara başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Alioski
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25 Ekim 2022 21:01
Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski için harekete geçti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Makedonyalı futbolcunun bonservisini almak adına kiralık sözleşmesinin bitmesini beklemedi ve Al Ahli ile şimdiden temaslara başladı.

Fenerbahçe'de şu ana dek 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Alioski'nin, bonservisinin olduğu Al Ahli ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

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