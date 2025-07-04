Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür tepkisi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024-2025 sezonu fikstür çekimi ve uygulamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belgü, Fenerbahçe olarak TFF'yi daha önce uyardıklarını belirterek "İnşallah adil bir fikstür çekilir" dedi.



"TFF'Yİ FİKSTÜR ÖNCESİ UYARDIK"



TFF'nin mevcut yönetiminin şeffaf bir yaklaşım sergilediğini belirten Belgü, "Fikstür çekimiyle ilgili bizlere bilgi verdiler ve endişelerimizi paylaştık. Ancak uygulamada Avrupa'daki gibi tam şeffaflık yok. Fikstürün dağılımı önceden belli ama takımlar kura çekimiyle sıralanıyor. Ya tamamen açık yapılmalı ya da Avrupa'daki gibi. Bizde hibrit bir sistem uygulanıyor ve bu doğru değil" dedi.

Fikstürde özellikle Avrupa kupaları sonrası deplasmana gidecek takımların dezavantaj yaşadığını vurgulayan Belgü,ifadelerini kullandı.İstanbul takımları için uygulanan 6 maçlık 'şehir içi karşılaşma' sınırlamasını da eleştiren Hulusi Belgü,şeklinde konuştu.Belgü, derbi fikstürlerindeki adaletsizliklere de dikkat çekerek,dedi.Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen maçların fikstür dengesini bozduğunu hatırlatan Belgü,ifadelerini kullandı.Hulusi Belgü, son olarakdiyerek açıklamalarını tamamladı.





