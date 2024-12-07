Fenerbahçe'den taraftarına derbi uyarısı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den taraftarına derbi uyarısı
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07 Aralık 2024 14:51
Son güncelleme 07 Aralık 2024 15:20
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın dikkatine

Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın, saat 15.30'da stadımızın önünden hareket edecek otobüslerdeki yerini almaları gerekmektedir.

Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, herhangi bir aksilik yaşanmaması adına taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."

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