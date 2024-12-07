Fenerbahçe'den taraftarına derbi uyarısı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın dikkatine
Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın, saat 15.30'da stadımızın önünden hareket edecek otobüslerdeki yerini almaları gerekmektedir.
Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, herhangi bir aksilik yaşanmaması adına taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."
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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın dikkatine
Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın, saat 15.30'da stadımızın önünden hareket edecek otobüslerdeki yerini almaları gerekmektedir.
Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, herhangi bir aksilik yaşanmaması adına taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA