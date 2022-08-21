Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a gitti!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Marcel Tisserand'ın yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.
BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO
Al Ittifaq da Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu transferden 3 milyon euro bonservis bedeli kazandı.
Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile çıktığı 54 maçta 1 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.
BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO
Al Ittifaq da Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu transferden 3 milyon euro bonservis bedeli kazandı.
Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile çıktığı 54 maçta 1 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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