Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a gitti!

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Marcel Tisserand'ın yeni durağı Suudi Arabistan oldu.Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,denildi.Al Ittifaq da Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Fenerbahçe, bu transferden 3 milyon euro bonservis bedeli kazandı.Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile çıktığı 54 maçta 1 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.