Fenerbahçe'den sürpriz 11!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'yı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 11 tercihleri dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, Arda Güler ve İsmail Yüksek'e, Sevilla karşılaşmasında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda, Valencia, Batshuayi.
Deneyimli teknik adam, Arda Güler ve İsmail Yüksek'e, Sevilla karşılaşmasında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda, Valencia, Batshuayi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ