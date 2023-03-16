Fenerbahçe'den sürpriz 11!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasında sürpriz bir 11'e imza attı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler ve İsmail Yüksek'in ilk 11'de olması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den sürpriz 11!
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16 Mart 2023 19:37
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'yı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 11 tercihleri dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ve İsmail Yüksek'e, Sevilla karşılaşmasında ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;

Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda, Valencia, Batshuayi.



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