Fenerbahçe'den Osayi'ye veda: 'Burası senin evin'

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'e transfer oldu.
Nijeryalı futbolcunun vedası sonrası Fenerbahçe Kulübü, bir veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel'e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz.
Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak.
Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak.
Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin."
Nijeryalı futbolcunun vedası sonrası Fenerbahçe Kulübü, bir veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel'e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz.
Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak.
Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak.
Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin."