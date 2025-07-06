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Fenerbahçe'den Osayi'ye veda: "Burası senin evin"

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel için bir veda mesajı yayınladı.

calendar 06 Temmuz 2025 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Osayi'ye veda: 'Burası senin evin'
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'e transfer oldu.

Nijeryalı futbolcunun vedası sonrası Fenerbahçe Kulübü, bir veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel'e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz.

Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak.

Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak.


Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin."

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