Fenerbahçe'den MHK'ye savaş ilanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüp, Gaziantep maçındaki hakem hatalarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Hedefte, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu vardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Lacivertlilerin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi hakkında her zaman şüpheleri bulunuyordu. Ancak TF yönetiminin futbolu bir düzene oturtma çabası nedeniyle MHK Başkanı herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
"FENERBAHÇE'YE OPERASYON ÇEKİLDİ"
Gaziantep maçındaki hakem hataları konusunda TFF ve MHK yönetiminden izahat istendi. Yöneticiler, Gaziantep'te Fenerbahçe'ye operasyon çekildiğini kaydetti.
"HAKEME VERİLECEK CEZANIN TAKİPÇİSİYİZ"
Fenerbahçeli yöneticiler, Gaziantep maçında skandal bir yönetim gösteren Direnç Tonusluoğlu'na verilecek cezanın da takipçisi olacaklarını vurguladı.
YENİ SEZONDA KESİN GİTSİN
Fenerbahçe, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimine savaş açtı ve yeni sezonda mevcut yönetimle devam edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Sarı-Lacivertlilerin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi hakkında her zaman şüpheleri bulunuyordu. Ancak TF yönetiminin futbolu bir düzene oturtma çabası nedeniyle MHK Başkanı herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
"FENERBAHÇE'YE OPERASYON ÇEKİLDİ"
Gaziantep maçındaki hakem hataları konusunda TFF ve MHK yönetiminden izahat istendi. Yöneticiler, Gaziantep'te Fenerbahçe'ye operasyon çekildiğini kaydetti.
"HAKEME VERİLECEK CEZANIN TAKİPÇİSİYİZ"
Fenerbahçeli yöneticiler, Gaziantep maçında skandal bir yönetim gösteren Direnç Tonusluoğlu'na verilecek cezanın da takipçisi olacaklarını vurguladı.
YENİ SEZONDA KESİN GİTSİN
Fenerbahçe, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimine savaş açtı ve yeni sezonda mevcut yönetimle devam edilmemesi gerektiğini vurguladı.