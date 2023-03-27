Fenerbahçe'den Lincoln açıklaması

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile ilgili bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Brezilyalı futbolcunun ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında operasyon geçirdiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Geçmiş Olsun Lincoln Henrique



Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"



"İYİLEŞME VE ŞAMPİYONLUĞU BEKLEME ZAMANI"



Lincoln Henrique ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Herkese merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarı. Biliyorsunuz ki; Sevilla maçında ağır bir sakatlık yaşadım ve bugün Portekiz'de bir operasyon geçirdim. Biz profesyonel futbolcularız ve hayatımızda istemesek de böyle zorlu dönemler yaşayabiliyoruz. Daha güçlü döneceğimi ve takımıma yine her zamanki gibi elimden gelen katkıyı yapacağımı biliyorum. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi iyileşme ve şampiyonluğu bekleme zamanı."





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