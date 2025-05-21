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Fenerbahçe'den Hojlund çıkarması!

İngiltere'de beklentilerin altında kalan ve Manchester United tarafından gönderilecekler listesine eklenen Rasmus Hojlund için Fenerbahçe devreye girdi.

calendar 21 Mayıs 2025 08:13 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 08:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Hojlund çıkarması!
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Edin Dzeko'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Boşnak yıldızın yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund olduğu ortaya çıktı.

BRANCO İNGİLTERE'YE GİTTİ

22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.

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SADECE 4 GOL ATABİLDİ

İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. Dün Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi: "Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak. Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir." 


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