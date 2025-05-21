Fenerbahçe'den Hojlund çıkarması!

Edin Dzeko'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Boşnak yıldızın yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund olduğu ortaya çıktı.
BRANCO İNGİLTERE'YE GİTTİ
22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.
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SADECE 4 GOL ATABİLDİ
İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. Dün Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi: "Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak. Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir."
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund olduğu ortaya çıktı.
BRANCO İNGİLTERE'YE GİTTİ
22 yaşındaki Danimarkalı santrfor için Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gidip, kırmızı-şeytanlarla masaya oturacağı öğrenildi.
TIKLA, 750'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
SADECE 4 GOL ATABİLDİ
İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. Dün Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi: "Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak. Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir."
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