Fenerbahçe'den futbol ve basketbolda 4'te 4!

Bu sezon tüm branşlarda zirve hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, futbol ve basketbolda geçtiğimiz haftayı 4'te 4 yaparak geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den futbol ve basketbolda 4'te 4!
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04 Ekim 2023 11:39
Son güncelleme 04 Ekim 2023 11:40
Bu sezon sadece erkek futbolda değil, katıldığı tüm branşlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz haftayı futbolda ve basketbolda 4 zaferle tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 5-0 mağlup ederek liderliği yeniden Galatasaray'dan kaptı. Kadın futbol takımı, Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, İzmit Belediyespor'u 75-70'lik (d) skorla geçti. Erkeklerde Fenerbahçe Beko ise Çağdaş Bodrumspor'u taraftarı önünde 95-58'lik sonuçla mağlup etti. 

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