Fenerbahçe'den futbol ve basketbolda 4'te 4!

Bu sezon sadece erkek futbolda değil, katıldığı tüm branşlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz haftayı futbolda ve basketbolda 4 zaferle tamamladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 5-0 mağlup ederek liderliği yeniden Galatasaray'dan kaptı. Kadın futbol takımı, Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, İzmit Belediyespor'u 75-70'lik (d) skorla geçti. Erkeklerde Fenerbahçe Beko ise Çağdaş Bodrumspor'u taraftarı önünde 95-58'lik sonuçla mağlup etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 5-0 mağlup ederek liderliği yeniden Galatasaray'dan kaptı. Kadın futbol takımı, Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, İzmit Belediyespor'u 75-70'lik (d) skorla geçti. Erkeklerde Fenerbahçe Beko ise Çağdaş Bodrumspor'u taraftarı önünde 95-58'lik sonuçla mağlup etti.