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Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj!

Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi ısınmaya, "Stop crimes against humanity." tişörtleriyle çıktı. Fenerbahçe, bu hamlesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

calendar 06 Ağustos 2025 21:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj!
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Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken bir harekete çıktı.

Sarı-lacivertliler, ısınmaya üzerinde, "Stop crimes against humanity." (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) yazan tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes against humanity."

Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder."

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