Fenerbahçe'den dikkat çeken deplasman performans

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin dış saha performansı dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasman maçlarından 40 puan topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den dikkat çeken deplasman performans
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17 Mart 2024 12:14
Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı.

Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı. 

 
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