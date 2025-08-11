11 Ağustos
Fenerbahçe'den Amedspor'a: 1000 dakika oynatılmazsa ceza maddesi

Amedspor, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor. Çağrı'nın sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu var.

calendar 11 Ağustos 2025 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:27
Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'den Amedspor'a: 1000 dakika oynatılmazsa ceza maddesi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken genç yetenekler de oynayabileceği takımlara kiralanıyor.

Fenerbahçe U19 takımının forveti Çağrı Fedai yeni bir maceraya yelken açtı. 2006 doğumlu golcü, Ajansspor'un haberine göre Amedspor'a kiralanıyor.

Fenerbahçe'nin Amedspor'a kiraladığı Çağrı Fedai'nin bugün Diyarbakır'a gideceği ifade edildi.


SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Çağrı Fedai'nin sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu olduğu ve bunun gerçekleşmemesi halinde kontratta cezai madde bulunduğu haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Menemen FK'ye kiralamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 24 maçta süre alan Çağrı Fedai, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 
(Ajansspor)


 
