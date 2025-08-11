Fenerbahçe'den Amedspor'a: 1000 dakika oynatılmazsa ceza maddesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken genç yetenekler de oynayabileceği takımlara kiralanıyor.
Fenerbahçe U19 takımının forveti Çağrı Fedai yeni bir maceraya yelken açtı. 2006 doğumlu golcü, Ajansspor'un haberine göre Amedspor'a kiralanıyor.
Fenerbahçe'nin Amedspor'a kiraladığı Çağrı Fedai'nin bugün Diyarbakır'a gideceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE
Çağrı Fedai'nin sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu olduğu ve bunun gerçekleşmemesi halinde kontratta cezai madde bulunduğu haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Menemen FK'ye kiralamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 24 maçta süre alan Çağrı Fedai, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
(Ajansspor)
