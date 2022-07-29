Fenerbahçe'den 5 isim için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Joshua King ve Joao Pedro'nun sakatlıklarına dair bir açıklama paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 5 isim için sakatlık açıklaması
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29 Temmuz 2022 19:13
Fenerbahçe Kulübü, 5 futbolcu için sakatlık açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edildiği duyuruldu.

Yeni transfer Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." 




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