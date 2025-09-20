20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-026'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-011'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
1-290'
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-025'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-125'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-126'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi!

Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi. Sarı-lacivertlilerde bu kararın alındığı sırada büyük gerginlik yaşandı.

calendar 20 Eylül 2025 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi.

Fenerbahçe'de bu kararın ardından kongre üyelerinden bazıları, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun divan başkanı Şekip Mosturoğlu, bu kararın ardından oyların yakın olduğunu söyledi ve yeniden oylama yapılmasını istedi. 


ALİ KOÇ KÜRSÜYE GELDİ
İSTİFA TEPKİLERİ

Fenerbahçe'de oylama konusunda kısa süreli bir belirsizlik yaşandı ve kürsüye Ali Koç geldi. Ali Koç kürsüye geldiği anda tribünden tepki yükseldi.

Ali Koç, "Müsaade edersiniz iki cümle etmek istiyorum." derken, "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.

Ali Koç: "Sayın Saran'ın dinlemesini istiyorum. Seçildiği takdirde onu da etkiliyor."


Ali Koç'un konuşması, 'Ali Koç istifa' tezahüratlarıyla kesildi.

Ali Koç: "İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın seçim var. Sonucunu göreceğiz. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım."

"2013'TEN BERİ YER ALIYOR"

Ali Koç, "2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir." dedi.

Yuhamaların yükselmesi üzerine Ali Koç: "Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum." diye konuştu.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Şekip Mosturoğlu, "Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır." dedi.

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Ali Koç'un konuşmasından sonra bazı kongre üyeleri "Fenerbahçe, babanın çiftliği değil!" tezahüratı yaptı.

REDDEDİLDİ

Fenerbahçe'de söz konusu konuda yeniden oylama yapıldı ve oy çokluğuyla reddedildi.

İŞTE O MADDELER

Genel kurul üyelerinin oylarına sunulan maddeler şunlar:

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.