Fenerbahçe'de 'Yönetim istifa' tezahüratları!

Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi tribünlerin bir kısmı tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 'Yönetim istifa' tezahüratları!
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26 Aralık 2021 19:01
Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi tribünlerin bir kısmı kulüp başkanı Ali Koç ile yönetimine tepki gösterdi.

Maç öncesi tribünlerin bir kısmı ısınmaya çıkan takıma tepki gösterirken bir kısmı ise destek verdi. İstiklal Marşı'ndan sonra ise tribünlerin bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Mücadelenin başlamasıyla birlikte tepkiler sona erdi.

Öte yandan, Fenerbahçeli bazı taraftarların kombinelerin bloke edildiği ve maça giremediği de iddia edildi.


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