Fenerbahçe'de yeni hedef en uzun deplasman serisi

Deplasmanda 46 puan elde eden Fenerbahçe, kalan haftalarda 2 maç kazanırsa en uzun seriyi elde edecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni hedef en uzun deplasman serisi
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16 Nisan 2024 14:19
Fenerbahçe, Karagümrük galibiyetiyle birlikte bu sezon dış sahada 15. zaferini elde etti. Şampiyonluk umutlarını sürdüren ve kendisiyle yarışmaya devam eden kanarya, üst üste 10 deplasman maçında da taraftarının yüzünü güldürdü.

İsmail Kartal ve öğrencileri, gözünü ise tarihin en uzun deplasman serisine dikti. Kanarya, ligde kalan bölümde dış sahada 2 galibiyet daha alırsa tarihin en uzun deplasman serisini yakalayacak.

Bu sezon dış sahada yenilgi almayan, 37 gol atıp 9 gol yiyen Fenerbahçe, 46 puanla en iyi deplasman takımı durumunda bulunuyor. 

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