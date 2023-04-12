Fenerbahçe'de yedek güçlerin katkısı büyük!

Fenerbahçe bu sezon zirveye oynarken bunda yedek oyuncuların da payı büyük.
Sarı-lacivertlilerde Karagümrük karşısında da Miha Zajc kenardan gelerek geri dönüşün fitilini ateşledi.
Bu sezon kulübeden gelerek gol atan isimler: İrfan Can (2), Rossi (2), Arda (2), Emre Mor, Valencia, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi, Alioski, Berisha.
Sarı-lacivertlilerde Karagümrük karşısında da Miha Zajc kenardan gelerek geri dönüşün fitilini ateşledi.
Bu sezon kulübeden gelerek gol atan isimler: İrfan Can (2), Rossi (2), Arda (2), Emre Mor, Valencia, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi, Alioski, Berisha.
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