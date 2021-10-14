Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri

Fenerbahçe'de 8 haftalık periyotta defansif anlamda iyi işler yapılırken, Vitor Pereira'nın tercihleri de öne çıktı. 3'lü savunma sistemi kuran Pereira, savunma tarafındaki 4 isimden hiç vazgeçmedi.



Kaleci Altay Bayındır, defansta Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi ve defansif orta saha Luiz Gustavo, Pereira tarafından hiç kesilmedi. Altay, 8 maçta 3 kez kalesini gole kapatırken kurtarış yüzdesi yüzde 74 oranında seyretti. Defansta artık uyumlu bir ikili olan Kim Min Jae ve Szalai ise çok iyi bir seviye yakaladı.



7 maçta oynayan Kim, yüzde 87'lik pas isabeti, maç başına 3.7'lik hava topu kapma ve yüzde 71'lik ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti.



Szalai de yüzde 75'lik pas isabeti, 2.6'lık hava topu kapma ve yüzde 60'lık ikili mücadele kazanma oranı tutturdu. Takımın hiç vazgeçmediği Luiz Gustavo ise yüzde 86'lık pas isabeti, yüzde 50'lik ikili mücadele kazanma ve 1.6'lık top kapma oranıyla öne çıktı ve 1 kez de gol atma mutluluğu yaşadı.





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