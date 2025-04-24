Fenerbahçe'de tüm gözler Ali Koç'ta!

Fenerbahçe camiası, gözünü kulağını başkan Ali Koç'a çevirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sesleri yükselirken, Koç'un Divan Kurulu'nda seçim kararı alabileceği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Koç'un, "Seçime giderim, aday da olurum" diyebileceği öğrenildi.
Bu arada Divan'da muhalif isimlerin de bir konuşma yapacağı bildirildi.
Sarı lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sesleri yükselirken, Koç'un Divan Kurulu'nda seçim kararı alabileceği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Koç'un, "Seçime giderim, aday da olurum" diyebileceği öğrenildi.
Bu arada Divan'da muhalif isimlerin de bir konuşma yapacağı bildirildi.