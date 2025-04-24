Fenerbahçe'de tüm gözler Ali Koç'ta!

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sesleri yükselirken, başkan Ali Koç'un Divan Kurulu'nda seçim kararı alabileceği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tüm gözler Ali Koç'ta!
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24 Nisan 2025 08:46
Son güncelleme 24 Nisan 2025 09:04
Fenerbahçe camiası, gözünü kulağını başkan Ali Koç'a çevirdi.

Sarı lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sesleri yükselirken, Koç'un Divan Kurulu'nda seçim kararı alabileceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Koç'un, "Seçime giderim, aday da olurum" diyebileceği öğrenildi.

Bu arada Divan'da muhalif isimlerin de bir konuşma yapacağı bildirildi. 

 
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