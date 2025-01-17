Fenerbahçe'de transferin güvencesi yönetim

Devre arasında önemli transferler yaparak gelecek sezonun da kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe 'de yönetim de elini taşın altına koyacak. Sarı-lacivertli idareciler fazla bonservis verilmesi halinde bunu karşılayacak, kulübe kasa kolaylığı sağlanacak.

Fenerbahçe ara transfer dönemi için 2 stoperin yanında, taraftarı heyecanlandıran isim olarak Anderson Talisca'yı almayı planlarken, bu düşüncesinde bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Özellikle yüksek bonservisi olan ve takıma geldiğinde hemen katkı sağlayacak oyunculara yönelen sarı-lacivertli takımda parasal bir sıkıntı yaşanmayacağı bildirildi.Hem bu sezonki 8 puanlık farkın kapanacağını düşünen, hem de bu sezon olmasa bile gelecek sezona daha hazır bir kadroyla çıkmanın planını yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kasada herhangi bir sapma olması halinde bunu karşılayacak, sarı-lacivertli kulüpte ekonomik olarak sıkıntı yaşanmayacak. Başkan Koç da geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında,sözleriyle bu gelişmeyi doğrulamıştı.Jose Mourinho ile gelecek sezon da çalışılacağını her fırsatta tekrarlayan Başkan Koç'un, Portekizli çalıştırıcıya daha güçlü ve daha hazır bir kadro vererek yeni sezonun da temellerini önceden atacağı bildirildi. Ara transferde alınacak oyuncularla kadro daha da güçlenecek, bu isimlerle devam edilerek gelecek sezon daha önceki dönemlerdeki gibi uyum sorunu yaşanmayacak.