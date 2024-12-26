Fenerbahçe'de Talisca ile sistem değişiyor!

Fenerbahçe Yönetimi ara transfer dönemi öncesinde Anderson Talisca ile görüştüklerini açıklarken, bu gelişme taraftar da büyük heyecan yaratmıştı.
Sarı-lacivertli idareciler bu önemli hamlesinde büyük yol alırken, taraftar da adeta Brezilyalı yıldızın gelişi için gün saymaya başladı.
Hem yönetimin hem teknik heyetin Talisca transferini niye bu kadar çok istediğinin nedeni de ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun gelişiyle sarı-lacivertli takımda oyun sisteminin değişeceği öğrenildi.
HER ŞEYE ÇARE OLACAK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişinin ardından coşkulu, önde basan, tempolu, çok pozisyona giren bir Fenerbahçe bekleyen taraftar, bazı maçlarda bu istediğini alsa da birçok mücadelede sarı-lacivertliler oyun olarak beklentinin altında kalmıştı. Sistemin değişmesi ve istenen futbolun ortaya konulması için Talisca transferi çok önemli. Çünkü hem teknik heyet hem de yönetim yaptığı asistlerin yanında, attığı gollerle futbolseverleri ateşleyen yıldız oyuncunun her şeye çare olacağını düşünüyor.
Al Nassr'da bu sezon 30 maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli idareciler bu önemli hamlesinde büyük yol alırken, taraftar da adeta Brezilyalı yıldızın gelişi için gün saymaya başladı.
Hem yönetimin hem teknik heyetin Talisca transferini niye bu kadar çok istediğinin nedeni de ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun gelişiyle sarı-lacivertli takımda oyun sisteminin değişeceği öğrenildi.
HER ŞEYE ÇARE OLACAK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişinin ardından coşkulu, önde basan, tempolu, çok pozisyona giren bir Fenerbahçe bekleyen taraftar, bazı maçlarda bu istediğini alsa da birçok mücadelede sarı-lacivertliler oyun olarak beklentinin altında kalmıştı. Sistemin değişmesi ve istenen futbolun ortaya konulması için Talisca transferi çok önemli. Çünkü hem teknik heyet hem de yönetim yaptığı asistlerin yanında, attığı gollerle futbolseverleri ateşleyen yıldız oyuncunun her şeye çare olacağını düşünüyor.
Al Nassr'da bu sezon 30 maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.