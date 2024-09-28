Fenerbahçe'de sürpriz eksik!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Union Saint- Gilloise maçında ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent kafilede yer almadı.
Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Union Saint- Gilloise maçında ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent kafilede yer almadı.
Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun