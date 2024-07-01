Fenerbahçe'de son söz Edin Dzeko'nun!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin kadroda tutma kararı aldığı tecrübeli forvet Edin Dzeko'nun kafası Hajduk Split'in teklifi ile karıştı. Evine sadece 250 kilometre uzaklıkla olan bir kulüp kendisini isterken, sarı-lacivertliler son sözü Dzeko'ya bıraktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de son söz Edin Dzeko'nun!
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01 Temmuz 2024 10:22
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 10:47
Michy Batshuayi'nin gidişinin ardından Edin Dzeko'yu takımda tutma kararı alan Fenerbahçe, Hajduk Split'in tecrübeli golcüye yaptığı teklifle farklı bir strateji izlemek zorunda kaldı. Bunun nedeni gelen teklifin bazı yönlerinin Dzeko tarafından makul bulunması.

AİLESİNE DAHA YAKIN

Sarı-lacivertliler, birinci forvet olarak başka bir ismi düşünse de Dzeko, Mourinho ile çalışmak istiyordu. Ancak Hajduk Split'in evine sadece 250 kilometre uzakta olması ve ailesi ile daha fazla zaman geçirme şansı olması yıldız futbolcunun kafasını karıştırdı.

SON KARAR DZEKO'NUN

Özellikle Hajduk Split'in Fenerbahçe'ye resmi teklif yollaması yönetim tarafından 'Dzeko bu teklife sıcak bakmasa böyle bir talep olmazdı' yorumlarını da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli idareciler her şeye rağmen Dzeko'yu takımda tutmak istese de son kararı tecrübeli futbolcuya bıraktı ve beklemeye geçti.



FORMAYI BATSHUAYI'YE KAPTIRMIŞTI

Edin Dzeko özellikle geçen sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösterse de ikinci devrede kendisinden beklenen futbolu ortaya koyamamış ve formasını Batshuayi'ye kaptırmıştı. Yıldız forvet geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 36, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta şans buldu. Dzeko söz konusu karşılaşmalarda 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.  

 
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