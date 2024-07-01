Michy Batshuayi'nin gidişinin ardından Edin Dzeko'yu takımda tutma kararı alan Fenerbahçe, Hajduk Split'in tecrübeli golcüye yaptığı teklifle farklı bir strateji izlemek zorunda kaldı. Bunun nedeni gelen teklifin bazı yönlerinin Dzeko tarafından makul bulunması.
AİLESİNE DAHA YAKIN
Sarı-lacivertliler, birinci forvet olarak başka bir ismi düşünse de Dzeko, Mourinho ile çalışmak istiyordu. Ancak Hajduk Split'in evine sadece 250 kilometre uzakta olması ve ailesi ile daha fazla zaman geçirme şansı olması yıldız futbolcunun kafasını karıştırdı.
SON KARAR DZEKO'NUN
Özellikle Hajduk Split'in Fenerbahçe'ye resmi teklif yollaması yönetim tarafından 'Dzeko bu teklife sıcak bakmasa böyle bir talep olmazdı' yorumlarını da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli idareciler her şeye rağmen Dzeko'yu takımda tutmak istese de son kararı tecrübeli futbolcuya bıraktı ve beklemeye geçti.
FORMAYI BATSHUAYI'YE KAPTIRMIŞTI
Edin Dzeko özellikle geçen sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösterse de ikinci devrede kendisinden beklenen futbolu ortaya koyamamış ve formasını Batshuayi'ye kaptırmıştı. Yıldız forvet geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 36, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta şans buldu. Dzeko söz konusu karşılaşmalarda 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
AİLESİNE DAHA YAKIN
Sarı-lacivertliler, birinci forvet olarak başka bir ismi düşünse de Dzeko, Mourinho ile çalışmak istiyordu. Ancak Hajduk Split'in evine sadece 250 kilometre uzakta olması ve ailesi ile daha fazla zaman geçirme şansı olması yıldız futbolcunun kafasını karıştırdı.
SON KARAR DZEKO'NUN
Özellikle Hajduk Split'in Fenerbahçe'ye resmi teklif yollaması yönetim tarafından 'Dzeko bu teklife sıcak bakmasa böyle bir talep olmazdı' yorumlarını da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli idareciler her şeye rağmen Dzeko'yu takımda tutmak istese de son kararı tecrübeli futbolcuya bıraktı ve beklemeye geçti.
FORMAYI BATSHUAYI'YE KAPTIRMIŞTI
Edin Dzeko özellikle geçen sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösterse de ikinci devrede kendisinden beklenen futbolu ortaya koyamamış ve formasını Batshuayi'ye kaptırmıştı. Yıldız forvet geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 36, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta şans buldu. Dzeko söz konusu karşılaşmalarda 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.