Fenerbahçe'de sıradaki rakip ZVVZ USK Prag!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 12. hafta maçında salı günü deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibiyle karşılaşacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.
ZVVZ USK Prag ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta ikinci sırada bulunuyor.
Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding, 82-72'lik skorla kazanmıştı.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.
ZVVZ USK Prag ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta ikinci sırada bulunuyor.
Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding, 82-72'lik skorla kazanmıştı.
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