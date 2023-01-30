Fenerbahçe'de sıradaki rakip ZVVZ USK Prag!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde salı günü ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sıradaki rakip ZVVZ USK Prag!
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30 Ocak 2023 15:17
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 12. hafta maçında salı günü deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibiyle karşılaşacak.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.

ZVVZ USK Prag ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta ikinci sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding, 82-72'lik skorla kazanmıştı.

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