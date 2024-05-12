Fenerbahçe'de protesto hazırlığı!

Ligde Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tribünler gergin. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan takıma tepkili olan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda yönetim, teknik heyet ve oyuncuları protestoya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de protesto hazırlığı!
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12 Mayıs 2024 10:16
Fenerbahçe, ligin 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak.

TARAFTARDAN PROTESTO HAZIRLIĞI!

ampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi

Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.

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