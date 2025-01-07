Fenerbahçe'de orta saha krizi!

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'de bu zorlu mücadele öncesi orta saha krizi yaşanıyor.
Normalde bu bölge, takımda rekabetin en yüksek olduğu yerdi. Ancak peş peşe yaşanan gelişmelerle bu durum değişti. Önce, geçtiğimiz hafta İsmail Yüksek'in sakatlık haberi geldi. Adalesinde yırtık tespit edilen Milli oyuncu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Moralleri bozdu Hatayspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta ise Sofyan Amrabat'ın gördüğü sarı kart moralleri bozdu. Faslı yıldız, bu kartla birlikte Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Bu durum, Jose Mourinho'nun elini fazlasıyla zayıflattı.
İKİ SEÇENEK VAR
Konya deplasmanında Portekizli teknik adamın önünde iki seçenek var. Bunlardan ilki, Fred'in yanında Mert Hakan Yandaş'a görev vermek...
Sakatlığı nedeniyle son altı resmi maçta forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında yedek soyunmuştu. Mourinho'nun diğer seçeneği, Sebastian Szymanski'yi orta sahanın ortasında kullanmak.
Polonyalı futbolcu her ne kadar formsuz olsa da mücadeleci yapısı ve Mert Hakan'a göre daha hazır olması nedeniyle bu bölgede kullanılabilir.
Normalde bu bölge, takımda rekabetin en yüksek olduğu yerdi. Ancak peş peşe yaşanan gelişmelerle bu durum değişti. Önce, geçtiğimiz hafta İsmail Yüksek'in sakatlık haberi geldi. Adalesinde yırtık tespit edilen Milli oyuncu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Moralleri bozdu Hatayspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta ise Sofyan Amrabat'ın gördüğü sarı kart moralleri bozdu. Faslı yıldız, bu kartla birlikte Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Bu durum, Jose Mourinho'nun elini fazlasıyla zayıflattı.
İKİ SEÇENEK VAR
Konya deplasmanında Portekizli teknik adamın önünde iki seçenek var. Bunlardan ilki, Fred'in yanında Mert Hakan Yandaş'a görev vermek...
Sakatlığı nedeniyle son altı resmi maçta forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu, Hatay karşısında yedek soyunmuştu. Mourinho'nun diğer seçeneği, Sebastian Szymanski'yi orta sahanın ortasında kullanmak.
Polonyalı futbolcu her ne kadar formsuz olsa da mücadeleci yapısı ve Mert Hakan'a göre daha hazır olması nedeniyle bu bölgede kullanılabilir.