Fenerbahçe'de Mimovic için ayrılık planı!

Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle yeni transferi Ognjen Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mimovic için ayrılık planı!
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05 Şubat 2025 09:29
Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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