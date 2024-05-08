Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalamayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı
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08 Mayıs 2024 09:40
Son güncelleme 08 Mayıs 2024 09:41
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli oyuncu Mert Hakan. Yandaş'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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