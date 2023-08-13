Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa Perin!

Fenerbahçe transfer haberleri: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde sorun yaşaması halinde Mattia Perin'i kiralayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa Perin!
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13 Ağustos 2023 09:58
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin transfer gündemini Sabah'ta değerlendirdi.

Bilgiç, sarı-lacivertli takımın kaleci transferiyle ilgili gelen soru karşısında Dominik Livakovic'te sorun yaşanması halinde Juventus'tan Mattia Perin'in kiralanacağını söyledi.

SORU: Kaleci transferi için geri sayıma geçildi. Livakovic'in gelmesi halinde 8+3 nasıl oluşur?

GÜRCAN BİLGİÇ: "Livakovic transferinin tek nedeni var, taraftarın Altay'a karşı olan ön yargısı. İsmail Kartal Altay'a güveniyor. Yönetim de sözleşme uzattı genç kaleciyle. Ama tribünlerin enerjisi böyle demiyor. Bu nedenle, sadece maça gelen "seyirci" rahat etsin diye yapılıyor. Sanırım, Zagreb'in AEK maçları sonrasında transfer gerçekleşecek. Eğer burada yine pürüz çıkarsa Juventus'un 30 yaşındaki kalecisi Mattia Perin'i bir sezon kiralayacaklar."


MATTIA PERİN KİMDİR?

30 yaşındaki Mattia Perin, kariyerinde; Genoa, Padova, Pescara ve Juventus formaları giydi. 

 

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