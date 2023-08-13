Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin transfer gündemini Sabah'ta değerlendirdi.
Bilgiç, sarı-lacivertli takımın kaleci transferiyle ilgili gelen soru karşısında Dominik Livakovic'te sorun yaşanması halinde Juventus'tan Mattia Perin'in kiralanacağını söyledi.
SORU: Kaleci transferi için geri sayıma geçildi. Livakovic'in gelmesi halinde 8+3 nasıl oluşur?
GÜRCAN BİLGİÇ: "Livakovic transferinin tek nedeni var, taraftarın Altay'a karşı olan ön yargısı. İsmail Kartal Altay'a güveniyor. Yönetim de sözleşme uzattı genç kaleciyle. Ama tribünlerin enerjisi böyle demiyor. Bu nedenle, sadece maça gelen "seyirci" rahat etsin diye yapılıyor. Sanırım, Zagreb'in AEK maçları sonrasında transfer gerçekleşecek. Eğer burada yine pürüz çıkarsa Juventus'un 30 yaşındaki kalecisi Mattia Perin'i bir sezon kiralayacaklar."
MATTIA PERİN KİMDİR?
30 yaşındaki Mattia Perin, kariyerinde; Genoa, Padova, Pescara ve Juventus formaları giydi.
Bilgiç, sarı-lacivertli takımın kaleci transferiyle ilgili gelen soru karşısında Dominik Livakovic'te sorun yaşanması halinde Juventus'tan Mattia Perin'in kiralanacağını söyledi.
SORU: Kaleci transferi için geri sayıma geçildi. Livakovic'in gelmesi halinde 8+3 nasıl oluşur?
GÜRCAN BİLGİÇ: "Livakovic transferinin tek nedeni var, taraftarın Altay'a karşı olan ön yargısı. İsmail Kartal Altay'a güveniyor. Yönetim de sözleşme uzattı genç kaleciyle. Ama tribünlerin enerjisi böyle demiyor. Bu nedenle, sadece maça gelen "seyirci" rahat etsin diye yapılıyor. Sanırım, Zagreb'in AEK maçları sonrasında transfer gerçekleşecek. Eğer burada yine pürüz çıkarsa Juventus'un 30 yaşındaki kalecisi Mattia Perin'i bir sezon kiralayacaklar."
MATTIA PERİN KİMDİR?
30 yaşındaki Mattia Perin, kariyerinde; Genoa, Padova, Pescara ve Juventus formaları giydi.