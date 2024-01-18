Fenerbahçe'de Krunic, kalitesini konuşturdu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Milan'dan transfer ettiği Rade Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında, hem de taraftarın önünde çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Krunic, kalitesini konuşturdu
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18 Ocak 2024 10:38
Fenerbahçe'de Adanaspor karşısında ilk maçına çıkan yeni transfer Rade Krunic, performansıyla dikkat çekti.

Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında, hem de taraftarın önünde çıktı.

KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Boşnak orta saha oyuncusu, sakin oyunu, isabetli paslarıyla kalitesini konuşturdu.

Krunic, Bonucci'nin 64'te kenara gelmesinin ardından stopere geçti ve kalan bölümü bu pozisyonda tamamladı. 

 
 

 

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