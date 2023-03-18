Fenerbahçe'de kritik viraj

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya şanssız bir şekilde elenen Fenerbahçe'de en büyük hedef olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası kaldı.Sarı-lacivertlilerin ligdeki en büyük dezavantajı Galatasaray'a karşı önemli bir puan farkıyla geride olması. Fenerbahçe'de bu sebepten dolayı yarın akşam Alanyaspor deplasmanında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyacak. Jorge Jesus ve takımı adeta bir 'kader' maçı oynayacak.Jorge Jesus geldiğinden bu yana tribünlerde duyulmayan 'Ali Koç istifa' tezahüratı Sevilla karşılaşmasıyla yeniden başladı. Bu sebeple takımın alacağı sonuçlar gelecek açısından hayati derecede önem taşıyor. Milli ara başlamadan önce Alanyaspor karşısında gelecek kötü bir sonuç tüm planları olumsuz yönde etkileyebilir.Öte yandan milli aradan sonra da kolay bir fikstür gelmeyecek. Beşiktaş derbisi ve kupada Kayserispor maçları Fenerbahçe'yi bekleyecek.Son dönemde Jorge Jesus'un da sıklıkla 'Mayıs ayında kontratım' bitiyor söylemleri taraftarların moralini bozmuştu. Alınacak saha sonuçları ya ipleri daha da gerecek ya da eskisi gibi güven ortamı kuracak.