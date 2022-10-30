Fenerbahçe'de King ve İsmail döndü

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile Joshua King formasına kavuştu.



Sarı-lacivertli formadan uzun süredir uzak kalan Joshua King, 44 gün sonra formasına kavuşurken, İsmail Yüksek de sakatlığı nedeniyle Rennes maçında forma giyememişti.



Joshua King ise son olarak 15 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



Her iki isim de maça yedek kulübesinde başladı.





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