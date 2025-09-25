24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu iyi başlayamadı!

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta istediği performansı ortaya koyamadı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu iyi başlayamadı!
Portekiz temsilcisi Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe kariyerine iyi başlayamadı.

TARTIŞILAN PERFORMANS

Sarı-lacivertli formayla son olarak Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e karşı da kötü bir performans ortaya koyan Aktürkoğlu, 3-1 mağlup olunan maçta 84 dakika sahada kaldı. Aktürkoğlu, mücadeleyi 6.6 gibi düşük bir reytingle tamamlarken, istatistikleri de tartışma konusu oldu.

LİG MAÇLARI DA İYİ GEÇMEDİ

Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 1-0 kazanılan Trabzonspor maçında ilk defa forma giymiş ve maçı 6.9 reytingle tamamlamıştı. Ligde son oynanan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan mücadelede de takımının golünün asistini yapan milli futbolcu, 6.8 reytingle yine beklentilerin altında kalmıştı.


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyada da gündem oldu. Bazı taraftarlar Kerem'in performansını eleştirirken, bazıları da süre verilmesi gerektiğini belirterek destek çıktı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
