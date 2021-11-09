Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı

BERKE DİNLENMEYE ALINDI

DERBİDE ALTERNATİFLER GENÇLER

Süper Lig'de 4 maçta aldığı bir puanla 7. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de, kaleci konusunda da sıkıntı yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerde Altay'ın sakatlanmasından sonra kaleyi devralan Berke Özer'in performansıyla endişe vermesi yetmiyormuş gibi Galatasaray derbisi öncesi yeni bir kriz daha yaşanıyor.Bel ağrıları olan Berke, Ümit Millî Takım kadrosundan çıkarıldı. Fıtık rahatsızlığı olan Berke dinlenmeye alındı.Derbi için Fenerbahçe'nin alternatifleri 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ile Bartu Kulbilge.