Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı

Altay Bayındır'ın ardından kaleyi devralan Berke Özer'in de belinde ağrılar olması Fenerbahçe'de yeni bir krize neden oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2021 12:24
Süper Lig'de 4 maçta aldığı bir puanla 7. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de, kaleci konusunda da sıkıntı yaşanıyor.

BERKE DİNLENMEYE ALINDI

Sarı-lacivertlilerde Altay'ın sakatlanmasından sonra kaleyi devralan Berke Özer'in performansıyla endişe vermesi yetmiyormuş gibi Galatasaray derbisi öncesi yeni bir kriz daha yaşanıyor.

Bel ağrıları olan Berke, Ümit Millî Takım kadrosundan çıkarıldı. Fıtık rahatsızlığı olan Berke dinlenmeye alındı.

DERBİDE ALTERNATİFLER GENÇLER

Derbi için Fenerbahçe'nin alternatifleri 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ile Bartu Kulbilge.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.