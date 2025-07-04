Fenerbahçe'de kale İrfan Can'a emanet!

Fenerbahçe, Livakovic'in belirsizliği sonrası kaleci planlamasını Jose Mourinho'nun isteğiyle revize etti. Portekizli teknik adam, yeni sezonda kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet edecek.

calendar 04 Temmuz 2025 08:49 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 08:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kale İrfan Can'a emanet!
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılık kararıyla başlayan kaleci arayışları rafa kaldırıldı. 

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'la anlaşan ancak Karadeniz ekibinin veto etmesiyle iptal olan transfer girişimleri Jose Mourinho'nun talebiyle sonlandırıldı. 

Portekizli hoca, geçen sezon Livakovic'in sakatlıklarında görev alıp son derece başarılı performanslara imza atan İrfan Can Eğribayat'la yola devam etme kararı aldı.Yabancı kontenjanını düşünerek kalede yerli isim isteyen Portekizli, Livakovic'in takımda kalması halinde de Hırvat eldiveni yedek olarak değerlendirecek.



KULÜBEYE TAKVİYE

İrfan Can'la yeniden masaya oturacak yönetim, başarılı file bekçisinin 2027'de sona erecek sözleşmesini en az bir yıl daha uzatmayı ve yıllık ücretinde iyileştirme yapmayı planlıyor. Mayıs ayından beri takım aramasına rağmen henüz bir teklif alamayan Livakovic'i gözden çıkaran sarı lacivertliler, Hırvat eldivenin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak kulübeye isim aramaya başladı.

Fenerbahçe, İrfan Can'ı yedeklemek için Alanya'dan Ertuğrul, Rize'den ayrılan Tarık'la ilgileniyor. Her ikisi de Fenerbahçe altyapısında yetişen isimler UEFA listesi için de kolaylık sağlıyor.

PERFORMANSI

İrfan Can Eğribayat, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemişti. 27 yaşındaki oyuncu en çok kurtarış yapan (28), en çok gol engelleyen (5,77) en yüksek kurtarış yüzdesi (%80) ve en yüksek reyting ortalamalı kaleci (7,67) olmuştu. İrfan ayrıca Avrupa'da üç maçta kalesini kapattı, bir de penaltı kurtardı. 

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